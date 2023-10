Re Carlo e i diari segreti di Elisabetta (che non vuole rendere pubblici): ecco cosa potrebbero svelare

Cosa accadrebbe se i diari segreti della regina Elisabetta II venissero pubblicati? Che cos'ha re Carlo III da temere? A giudicare dalla sua volontà di mantenerli segreti, in ballo potrebbero esserci altri scandali e vergogne per la famiglia reale inglese. Re Carlo III sarebbe infatti preoccupato a causa della possibile pubblicazione dei diari segreti della defunta regina Elisabetta II, temendo che questi documenti possano gettare ombre imbarazzanti sulla famiglia reale britannica. Il monarca sarebbe determinato a mantenere segreti i contenuti di tali diari, che includono dettagli intimi sul suo primo matrimonio con la principessa Diana e sulla relazione della principessa Kate con il principe William. Secondo gli esperti, sembra che la regina Elisabetta II, scomparsa nel 2022, abbia annotato i suoi pensieri su questioni delicate, tra cui lo scandalo che ha coinvolto suo figlio, il principe Andrea, e l'uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla famiglia reale. Tuttavia, Carlo non può agire da solo in questa impresa e conterebbe sull'aiuto di Paul Whybrew, un assistente fidato della regina Elisabetta, per preservare il segreto dei diari. Nonostante i suoi sforzi, gli accademici britannici si oppongono alla distruzione o alla manipolazione dei documenti, sottolineando il loro inestimabile valore storico. La preoccupazione principale di Carlo è che la pubblicazione di tali diari possa danneggiare l'immagine della monarchia, ma è consapevole del fatto che, come spesso accade, la verità potrebbe venire alla luce.

