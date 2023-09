Re Carlo, preoccupa la sua salute: «Gonfie come salsicce»

Re Carlo ha suscitato preoccupazione tra molti a causa delle sue dita a salsiccia, una caratteristica che è diventata evidente anchedurante la sua visita in Francia con la regina Camilla. Durante un banchetto al Palazzo di Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron, le sue mani sono apparse rosse e particolarmente ingrossate, portando molti a interrogarsi sulla causa di questo fenomeno. Secondo il dottor GP Chun Tang, direttore medico del Pall Mall Medical di Manchester, ci sono diverse possibili cause per questa condizione tra cui la ritenzione idrica, l'infiammazione causata da varie condizioni di salute come l'artrite e le infezioni batteriche, oltre a fattori come l'alto consumo di sale, reazioni allergiche, effetti collaterali dei farmaci, lesioni e malattie autoimmuni Anche durante la sua incoronazione, alcune persone avevano sollevato domande sulle sue mani gonfie.

