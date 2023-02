Re Carlo, quanto costerà l'incoronazione? Ecco la cifra milionaria che il Regno Unito dovrà spendere

L'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla avverrà tra meno di tre mesi e promette di essere un evento molto sfarzoso, con una cerimonia di incoronazione e altri eventi collegati, come un concerto al Castello di Windsor e una giornata dedicata al volontariato. Tuttavia, alcuni dettagli dell'evento stanno diventando controversi e potrebbero scatenare una reazione indesiderata da parte del pubblico. In particolare, l'incoronazione di Carlo e Camilla arriva in un momento di crisi economica e di aumento del costo della vita, il che ha portato alcuni critici a chiedersi se un evento di tale costo sia appropriato, considerando anche che il Regno Unito ha appena evitato di entrare in una recessione finanziaria. Sebbene si pensi che l'incoronazione possa stimolare l'economia, in particolare il settore del turismo londinese, il costo dell'evento extra per il Paese potrebbe costare al Regno Unito 2,3 miliardi di sterline al giorno.

