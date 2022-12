Re Carlo triste e arrabbiato: i problemi verranno risolti prima dell'incoronazione?

Secondo alcuni esperti della Corona, Re Carlo III sarebbe triste e arrabbiato, a poche settimane dalla sua incoronazione ufficiale, che avverrà nel mese di maggio 2023. Ne è convinto lo scrittore Dan Wooton, che ha dichiarato al Daily Mail come secondo lui Re Carlo III starebbe sperando in un riavvicinamento con il principe Harry e sua moglie Meghan Markle prima dell'incoronazione attesa per maggio. Le sue speranze dunque andrebbero oltre il documentario di Netflix e il libro di memorie di suo figlio, “Spare”. «Il messaggio del re che arrivata tramite il suo team continua ad essere che è triste piuttosto che arrabbiato e che spera, col tempo, che i problemi all'interno della famiglia possano essere risolti», ha dichiarato Wooton.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com