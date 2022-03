Regina Elisabetta e l'intimo ricordo di Filippo racchiuso nella speciale spilla: il significato

LOLNEWS.IT - La 95enne, entrata a Westminster per ultima – come da tradizione – ha avuto al suo fianco il Principe Andrea, ha cantato gli inni che Filippo aveva scelto per la celebrazione del suo funerale, si è visibilmente commossa e ha tenuto duro nonostante gli acciacchi. Un esempio di resilienza incredibilmente forte, che certamente ha ispirato i sudditi… La Sovrana ha rilanciato l’eredità morale del Principe Filippo vestendo di verde – così come anche la figlia Anna e la nuora Camilla in ottica green e di rispetto per l’ambiente – poi ha sfoggiato una spilla a dir poco speciale, dal grande valore personale. Racchiude tutto l'amore per Filippo, ecco il significato nascosto.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com