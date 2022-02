Regina Elisabetta morta? Paura sui social: vi spieghiamo perché la fake news è diventata così virale

LOLNEWS.IT - Avete letto anche voi, scorrendo un po’ distrattamente Twitter, che la Regina Elisabetta sarebbe morta e che si attende soltanto conferma da Buckingham Palace? la sovrana 95enne sta sì combattendo con il Covid e ha rinunciato ad alcuni impegni virtuali su Zoom perché ancora raffreddata, ma l’operazione “London Bridge” non è per fortuna iniziata. Alcune fonti hanno riportato la notizia che Elisabetta II sarebbe apparsa fragile e dimagrita in seguito alla malattia che suo figlio Carlo le avrebbe trasmesso tuttavia, a parte alcuni lievi sintomi, è ancora qua e lotta insieme a noi. Ma come mai ieri abbiamo assistito al formarsi di tutte queste bufale che ci hanno più o meno destabilizzato minando le nostre certezze? Ecco il particolare motivo.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com