Regina Elisabetta, l'ultima mossa (disperata) per ricucire il rapporto con Harry e Meghan

LOLNEWS.IT - Nessuno sa veramente come siano i rapporti tra la Regina e Harry e Meghan, tuttavia un evento importante del prossimo anno potrebbe tradursi nel perfetto ramoscello d’ulivo per sancire la pace dopo la Megxit. Parliamo del Giubileo di Platino che segna i 70 anni di regno di Elisabetta II: un traguardo che va organizzato nei minimi dettagli e soprattutto festeggiato in pompa magna, ci si augura senza troppe restrizioni. L’esperta reale Marlene Koenig ha dato speranza a quanti vorrebbero finalmente veder riunita la Royal Family: ad Express ha infatti dichiarato che la sovrana avrebbe in serbo per i duchi di Sussex un invito ufficiale e carico di buone intenzioni per il prossimo giugno. Cosa bolle in pentola?

Foto: Kikapress; Music: Summer from Bensound.com