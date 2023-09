Roma è tra le città più maleducate d'Italia: ecco la classifica e perché

L'Italia è una delle Nazioni tanto amate per la cultura, la storia e la tradizione. Sono tanti i turisti che non perdono occasione di trascorrervi qualche giorno nel nostro Paese anche se secondo una ricerca portata avanti da Preply, 19 città risulterebbero le più più maleducate e tra queste al sesto posto vi è Roma. Attraverso la piattaforma di e-learning ha intervistato più di 1.558 abitanti, tenendo in considerazione le 19 città più grandi d’Italia. Ad ogni persona che ha contribuito allo studio, è stato chiesto di osservare i comportamenti e quali vengono ritenuti i più maleducati e quelli meno. I comportamenti delle città sono stati valutati con un punteggio da 1 a 10.

