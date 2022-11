Roma, la street art rende omaggio alle grandi scienziate grazie a Millennials Art Work

Le grandi scienziate arrivano a Roma in quel che è sempre stato il quartiere degli scienziati uomini. Il quadrante urbano adiacente a Valco San Paolo dall’11 novembre 2022 ospita MA®T – Millennials A®t Work. Attraverso la street art si ridisegna la toponomastica della capitale con il coinvolgimento di cinque artiste. Si tratta di Rame13, Giulia Ananìa, Martina Cips De Maina, Zara Kiafar e Giusy Guerriero. Sui muri di Largo Giuseppe Veratti, MA®T 2022 dà vita a un nuovo percorso d’arte pubblica e consapevolezza attraverso le immagini delle scienziate che hanno cambiato la società. Donne che trovano il giusto spazio come omaggio al loro contributo. Ma anche per motivare le generazioni future a seguirne le orme. Per realizzare le tre facciate ognuna delle artiste si è ispirata a un tema, partendo dalla vita di Laura Bassi. Fisica e accademica italiana, Bassi è stata una delle prime donne laureate al mondo.

