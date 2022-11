Roma, le campane per la raccolta differenziata del vetro si trasformano in opere d'arte

Dal 4 al 6 novembre 2022 torna Gau, Gallerie d’Arte Urbana. Si tratta della sesta edizione del progetto di street art che a Roma trasforma in opere d’arte le campane per il riciclo del vetro. Quest’anno ci si confronta con il futuro e le sue visioni attraverso i colori e la creatività di più di 20 street artist italiani. Un racconto di futuri possibili che si snoda lungo via Baldo degli Ubaldi e Via Cornelia, tra tecnologia e ambiente, ma anche speranze, disfattismi e timori. GAU 2022 è uno sguardo sul futuro attraverso gli occhi di Karma Factory, Lady Nina, Rise Neon, Nemea, Giusy Guerriero, Funkamore. E ancora Tito, Orgh, Teddy Killer, Hoek, Umanamente in bilico, Chiara Anaclio, Gojo. La lista continua con La Franz, Dez Midez, Marta Quercioli, Lola Poleggi, Leonardo Crudi. E infine Kemh, Wuarky, Marco Réa, Muges 147.

Foto Giacomo De Angelis via HF4; music Elevate from Bensound.com