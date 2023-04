Sai qual è il mezzo di trasporto meno inquinante e più sostenibile? Non è come pensi

Sempre più persone mostrano interesse per la sostenibilità ambientale e i modi in cui possiamo ridurre l'impatto delle nostre attività sulla natura. Uno degli aspetti più discussi riguarda i mezzi di trasporto: quale è il più ecologico? Spesso si pensa che la bicicletta o il trasporto pubblico siano le scelte migliori, ma in realtà la risposta potrebbe sorprendere. Una cosa è certa: il modo migliore per viaggiare in modo ecologico senza danneggiare il pianeta è quello di conoscere l'impatto ambientale di ogni mezzo di trasporto. Secondo gli studi più approfonditi del settore, il 90% dei consumi energetici, dell'inquinamento e delle emissioni di gas serra sono prodotti dai trasporti, e il treno a gasolio è il mezzo più ecologico, in quanto incide solo per lo 0,4%. Nelle città, il bike sharing e la mobilità a piedi sono i modi più sostenibili per spostarsi,Anche la condivisione e il noleggio di auto, come il car pooling, sono soluzioni efficaci.

