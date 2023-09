Spopolano i viaggi gourmet: le 4 destinazioni più gustose al mondo

L’arrivo dell’autunno e dell’inverno apre molte possibilità di vacanze per i più avventurosi e i viaggi gourmet sono tra i trend più in ascesa dell’ultimo periodo considerando il fatto che dopo i trasporti e la scelta dell’alloggio, la spesa per mangiare è al terzo posto. Oramai siamo sempre più interessati a viaggi a 360°, che esplorano non solo i luoghi, la cultura e la storia del posto, ma anche le tradizioni culinarie. Ed è altrettanto noto che mangiare bene ci riempie il cuore di emozioni tanto quanto ammirare un paesaggio mozzafiato… Insomma è anche nutrire l’anima! Ma quali sono i viaggi gourmet più richiesti o più adatti per l’autunno/inverno 2023-2024? Dal Giappone a Singapore passando per il Perù, l'Indonesia e le Mauritius: ecco le cucine tipiche più interessanti

