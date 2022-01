Spumante, i benefici sulla salute (specie per gli over 60) che in pochi conoscono

Lo spumante è il Re per eccellenza dei brindisi; ma pochi conoscono i benefici che queste bollicine possono avere sulla nostra salute, specie per gli over 60. Secondo alcuni studi, le bollicine se bevute con moderazione avrebbero degli effetti postivi sul nostro organismo. Lo spumante aiuta la digestione, concilia il sonno, rafforza le difese immunitarie, è diuretico, aiuta l'apparato cardiocircolatorio e contrasta la depressione.

Foto Shutterstock; music Buddy from Bensound.com