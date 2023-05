La stanza della rabbia apre a Roma: qui è consentito distruggere tutto per sfogare lo stress

A Roma sta per aprire Anger Games, la quarta Rage Room Anger Games sul territorio nazionale che segue le orme dello storico locale di Milano, prima in Italia e attiva da aprile 2018, seguita poi dai punti vendita di Torino e Genova, aperti nel 2020 e nel 2022. Si tratta di una stanza della rabbia dove poter dar libero sfogo alle proprie emozioni e frustrazioni, distruggendo oggetti in totale sicurezza, gridando, ballando e divertendosi da soli o in compagnia.

