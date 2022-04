Telemarketing, ecco quando iscrivere il cellulare nel registro opposizioni

Il telemarketing ha le ore contate. O meglio i giorni. Anzi, i mesi contati. E i consumatori non stanno più nella pelle. Stiamo parlando, più precisamente, del nuovo registro delle opposizioni al telemarketing selvaggio, aperto anche ai numeri mobili. Questo è stato ufficializzato tramite la pubblicazione in Gazzetta del relativo decreto, ma per vederne gli effetti bisognerà aspettare ancora un po’. Fine luglio a dirla tutta.

