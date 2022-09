Torna il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: la seconda tappa è il 2 ottobre

Domenica 2 ottobre torna il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, una delle competizioni online più amate in assoluto dai fan del racing game targato Nintendo. A partire dalle ore 19:00, sarà possibile unirsi alla sfida attraverso il codice torneo 3194-3057-2587 per gareggiare su tutte le piste disponibili all'interno del gioco, anche quelle comprese nel Pass percorsi aggiuntivi. In palio per i vincitori speciali premi brandizzati Seasonal Circuit e tante altre ricompense targate Lego e Big Ben Interactive.