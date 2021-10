Trova un orso sulla sua auto: la ragazza fugge terrorizzata

Mai lasciare aperto lo sportello dell'auto quando si vive in mezzo alla natura: lo sa bene questa ragazza che sulla sua macchina ha trovato un ospite inaspettato. Con un cesto di frutta sottobraccio, la donna ha tentato di salire sulla sua auto: ad aspettarla però c'era un grosso orso bruno. In preda al panico, dopo aver inutilmente tentato di bloccare l'animale all'interno, è fuggita urlando dentro casa. L'orso, abbandonato il veicolo, si è subito fiondato sull'invitante cesto di frutta lanciato in aria per la paura.