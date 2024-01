Una coppia di sposi ha trasformato il loro giorno speciale in un evento ancora più significativo, scegliendo il loro amato cane come testimone di nozze. René e Alejandra, decisi a celebrare il loro amore in modo autentico, hanno reso indimenticabile il matrimonio portando come testimone il loro fedele amico a quattro zampe, Rogelio, un adorabile chihuahua.

Foto Shutterstock; musica Korben