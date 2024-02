William dà forfait a una cerimonia all'ultimo minuto, centra Kate Middleton? Il palazzo reale fa sapere come sta la principessa

Il 2024 è iniziato con una serie di sfide per la Royal Family, che ha dovuto affrontare un flusso incessante di eventi che hanno impattato pesantemente sull’intera Corona britannica, soprattutto dal punto di vista della salute dei suoi membri. Tra le ultime vicissitudini, spicca la decisione del Principe William di non presenziare alla cerimonia di commemorazione del suo defunto padrino. Questa assenza ha suscitato un vortice di domande e speculazioni riguardo alla sua non partecipazione, alimentando l'ipotesi che possa essere collegata alla situazione di Kate Middleton e agli aggiornamenti sul suo stato di salute. Questi ultimi, piuttosto rari, sono però arrivati: scopri come sta la principessa e se la rinuncia di William è legata alle sue condizioni.

