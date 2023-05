«William già pensa alla sua incoronazione e sarà innovativa», le differenze con re Carlo e il ruolo di Kate

Secondo alcune fonti, il principe William starebbe già pensando alla sua incoronazione e di renderla diversa e più moderna rispetto a quella di suo padre, re Carlo III. William vorrebbe che la cerimonia di incoronazione fosse rilevante per la nazione e per il Commonwealth, unificante e in grado di adattarsi ai tempi moderni. Anche Kate, la principessa del Galles, sta svolgendo un ruolo sempre più importante nella nuova monarchia sembra pronta ad assumere una posizione di primo piano insieme al principe William. Kate potrebbe anche aiutare i propri figli ad affrontare un ruolo più pubblico nella vita reale. La fonte ha sottolineato che William sta affrontando la sua incoronazione in modo diverso da suo padre e che non seguirà la stessa strada dell'omaggio del popolo visto durante la cerimonia. Anche se conserverà alcune tradizioni, il principe vuole che la sua incoronazione sia innovativa e diversa.

