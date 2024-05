William, la reazione alle teorie del complotto sul tumore di Kate: «Sconvolto e arrabbiato»

Oggi, la questione dello stato di salute di Kate Middleton è di pubblico dominio, ma nelle prime settimane della sua scomparsa non era affatto così e in tanti avevano colto l'occasione per lanciare degli attacchi nei confronti della principessa di Galles. Sui social si erano diffuse numerose teorie del complotto tra chi nulla sapeva delle reali condizioni della principessa né del fatto che stesse affrontando qualcosa di tanto enorme come un cancro. All'epoca, quindi, le critiche e gli insulti nei confronti suoi e del marito avevano fatto discutere non poco. Oggi, però, a distanza di qualche mese, grazie alle dichiarazioni di un ex membro del suo staff, abbiamo scoperto che il principe William non prese benissimo quelle voci, tanto da apparire completamente sconvolto.

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben