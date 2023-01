William risponde pubblicamente a Harry per la prima volta: momenti di imbarazzo

William e Kate sono apparsi pubblicamente all'inaugurazione del Royal Liverpool University Hospital, pochi giorni dopo l'uscita del libro del principe Harry, Spare, in cui entrambi vengono tirati spesso in ballo. La coppia reale ha ricevuto il sostegno di sempre da parte del pubblico e qualcuno, dalla folla, ha avanzato qualche affermazione anche in riferimento al libro del Duca di Sussex, senza però ottenere risposte da William e Kate. La paziente Sylvia Stanford, di 81 anni, ha stretto la mano di William, dicendo: «Continua così, gli scouser - gli abitanti di Liverpool - ti adorano». Il principe del Galles ha risposto: «Lo farò». La signora ha poi confermato che il suo incoraggiamento si riferiva proprio a Harry e che William sapeva di cosa stava parlando. Al momento, Kensington Palace ha rifiutato di commentare ufficialmente qualsiasi affermazione contenuta nel libro di Harry.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com