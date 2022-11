Woodford Reserve Old Fashioned Week: la video ricetta dell'Old Fashioned

Da sabato 5 a lunedì 14 novembre si è celebrata la Woodford Reserve Old Fashioned Week. I locali di tutto il mondo hanno celebrato in grande stile l'Old Fashioned, uno dei cocktail più nobili mai realizzati, per dieci giorni di festa. Quest'anno, per la Woodford Reserve Old Fashioned Week, sono stati selezionati 29 official top bar in tutta Italia, da nord a sud – Torino, Milano, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Civitanova Marche, Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Ischia, Monopoli, Lecce, Palermo – in cui gustare l'Old Fashioned, nella sua versione classica o nei vari twist più audaci proposti dai vari bartender, realizzato con Woodford Reserve. Nel video, la ricetta dell'Old Fashioned è ben spiegata da Francesco Spenuso, Advocacy Manager di Jack Daniel’s, che la prepara all’Oro di Roma.