World Picnic Day, le regole per un picnic sostenibile

Con l’arrivo della bella stagione torna la voglia di passare del tempo all’aria aperta. Il World Picnic Day – che ricorre ogni anno il 18 giugno – può rivelarsi un’ottima occasione per trascorrere una giornata in compagnia, immersi nel verde, in totale spensieratezza. Che sia al mare, in montagna o al lago, il picnic rappresenta il momento di convivialità per eccellenza da trascorrere con gli amici o con la famiglia. Non solo relax e buona compagnia, ma anche un’occasione per rispettare la natura e l’ambiente circostante.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com