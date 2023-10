World Travel Awards, vince Lisbona: ecco perché è la miglior meta urbana d’Europa

Lisbona, la suggestiva capitale portoghese che si estende lungo le sponde del fiume Tago, ha brillantemente conquistato il titolo di Miglior Destinazione Urbana d'Europa durante la trentesima edizione europea dei World Travel Awards. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito durante una cerimonia tenutasi a Batumi, in Georgia, alla quale hanno preso parte personalità di spicco dell'industria turistica provenienti da tutto il continente. Il premio rafforza il costante impegno di Lisbona nel promuovere la sua autentica identità e le radici culturali che la caratterizzano. I World Travel Awards, comunemente definiti gli Oscar del Turismo, rappresentano un ambito riconoscimento nell'industria turistica, celebrando annualmente l'eccellenza in destinazioni, strutture alberghiere, compagnie aeree e altre realtà legate al settore. Essi costituiscono un simbolo di qualità e rinomanza per coloro che emergono nell'offerta turistica globale. La vittoria di Lisbona come Miglior Destinazione Urbana d'Europa è il frutto di sforzi incessanti volti a migliorare l'esperienza dei visitatori. La città offre un'ampia gamma di attrazioni, dalle affascinanti stradine tortuose dei quartieri storici come Alfama e Bairro Alto alle moderne installazioni culturali, tra cui il MAAT - Museo di Arte, Architettura e Tecnologia. La sua ricca gastronomia, l'inconfondibile musica del fado e l'accoglienza calorosa dei suoi residenti contribuiscono a creare un'esperienza indimenticabile per i turisti. La città è destinata a rimanere una gemma europea per gli appassionati di viaggi e un faro di innovazione e cultura. Il turismo svolge un ruolo vitale nell'economia locale e il prestigio ottenuto ai World Travel Awards servirà da catalizzatore per ulteriori investimenti e sviluppi nel settore.

Foto Shutterstock; musica Korben