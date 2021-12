(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2021 "Il successo del Pnrr non sarà un beneficio solo per l'Italia, ma anche per l'unione europea, Italia ha responsabilità politiche e d economiche nel processo di integrazione europea", così il ministro Franco al Rome Investment Forum 2021. / Youtube FeBAF Federazione Banche Assicurazioni e Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it