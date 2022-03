(Agenzia Vista) Kiev, 08 marzo 2022 "A Mariupol, per la prima volta in dozzine di anni, forse per la prima volta dall'invasione nazista, un bambino è morto per disidratazione. Ascoltatemi, cari partner, un bambino nel 2022 è morto per disidratazione", così il Presidente Zelensky in un video postato sui suoi social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev