Sparatoria scuola Texas, Biden: «Un massacro»

"Un altro massacro. A Uvalde, Texas, in una scuola elementare Bellissimi, innocenti alunni di seconda, terza, quarta elementare e quante decine di bambini piccoli hanno assistito all'accaduto vedere i loro amici morire come se fossero su un campo di battaglia. C'è molto che non sappiamo ancora. C'è molto che sappiamo, che i genitori che non vedranno mai più il loro bambino, non lo faranno mai più saltare nel letto e coccolarlo I genitori non saranno mai più gli stessi. Perdere un figlio è come vedersi strappare via un pezzo dell'anima", le parole di Biden dopo la sparatoria nella scuola elementare di Uvalde, in Texas.