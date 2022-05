(Agenzia Vista) Milano, 25 maggio 2022 "Vorrei che fossimo tutti uniti nel cordoglio per l'orribile tragedia che è successa in Texas. Le nostre anime siano al fianco delle vittime e dei loro cari", le parole di Draghi all’evento in memoria di Alberto Alesina alla Bocconi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it