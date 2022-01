Speranza: «Rivendico scelta del Governo su obbligo vaccini per over 50»

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 "La violazione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 prevede una sanzione pecuniaria. La verifica avverrà attraverso sistemi informatizzati, ma prevederà anche un contraddittorio. La norma è conforme al regolamento europeo. Voglio inoltre rivendicare la scelta del Governo dell'obbligo, che vuole ridurre l'area dei non vaccinati. Sono poco più del 10%, eppure questo 10% comporta 2/3 di ingressi in terapia intensiva. Ridurre il numero dei non vaccinati significa salvare vite umane", così il ministro della Salute Speranza al Question Time. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it