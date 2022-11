15 anni di Tour Music Fest, si festeggia con una edizione speciale

Dal 22 al 27 novembre torna il più grande contest europeo della musica emergente, il Tour Music Fest: un'edizione speciale per festeggiare i suoi 15 anni, con una full immersion diffusa fra cinque location della Repubblica di San Marino. Una settimana di spettacoli, concerti, masterclass e molto altro, con un focus che resta sempre lo stesso: non la competizione fine a sè stessa ma la formazione e il confronto, in un'ottica di crescita artistica , di condivisione e di incontro. Dopo 15 anni il Tour Music Fest, un vero e proprio unicum sulla scena italiana, tira qualche somma: dalla prima edizione ad oggi sono stati oltre 120.000 gli artisti partecipanti, con 17400 entità artistiche (band,trio, duo e singoli) iscritte all'edizione 2020/2021, 2500 ore di consulenze online (smart Audition), 700 ore di live audition, 6500 Km percorsi e 15 città visitate con le selezioni dal vivo.

Foto Mtf; music Elevate from Bensound.com