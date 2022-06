«2022 Finora: Top Brani e Tendenze», dal K-Pop al revival Anni Duemila: i trend in streaming

Il 2022 è al giro di boa del primo semestre ed Apple Music rilascia la playlist dedicata all’attività editoriale di metà anno. Disponibile sulla piattaforma, «2022 Finora: Top Brani e Tendenze» raccoglie i trend e i successi dell’anno in corso. Tra i brani più ascoltati ci sono ballad introspettive che raccolgono l’apprezzamento di generazioni distanti fra loro, segnando il successo di un nuovo pop, giovane ma maturo. Apple Music evidenzia anche il ritorno all’uso del sampling, complice il successo di tracce come «About Damn Time» di Lizzo. Ulteriore trend la maggiore presenza del pop africano negli ascolti internazionali. Si continua, poi, l’espansione globale del K-pop che vede i Bts principali ambasciatori sullo scenario mondiale. A chiudere il quadro, il riscatto della drum’n’bass che torna sulla cresta dell’onda grazie agli artisti emergenti di TikTok.

