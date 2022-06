2 giugno, Luciano Ligabue è ufficiale al merito della Repubblica

(LaPresse) Il presidente della provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, insieme al prefetto, Iolanda Rolli, ha insignito Luciano Ligabue dell'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. «Sono onorato di ricevere questa onorificenza a Reggio Emilia, che non è solo la città del Tricolore, ma è anche la mia città ed è anche la città in cui, in questi giorni, pieni d'emozione, perché stiamo finalmente per inaugurare un'arena che speriamo porti fortuna, benessere, piacere e spettacolo a questa città», ha dichiarato il cantautore emiliano, parlando anche dell'imminente concerto, il 4 giugno, al Campovolo. «Come vedete, porto la mascherina, perché se mi contagio in questi due giorni temo che arriverò al gesto estremo», ha quindi detto in tono scherzoso il rocker di Correggio.