30 anni di Disneyland Paris, il 6 marzo 2022 inizia una «nuova era»

Il 12 aprile del 1992 apriva i battenti Disneyland Paris, che in questo 2022 bizzarro e appena agli esordi si prepara quindi a festeggiare il suo 30esimo compleanno. Trent’anni di cultura pop, in cui si sono uniti e mescolati vari franchise – dalla Disney alla Pixar passando per la Marvel e Star Wars – nel luogo europeo in cui la magia sembra prendere vita. Ora, durante una conferenza stampa che ha ufficialmente dato il via alle celebrazioni, la Disney annuncia proprio «l’inizio di una nuova era». E sarà «segnata da trasformazioni, creatività senza limiti e nuove tecnologie».

Foto Disney