A dicembre nasce Masha e Orso Channel, una canale pop-up interamente dedicato al cartone

A dicembre i canali kids del gruppo De Agostini Editore si accenderanno per regalare a tutti i piccoli e grandi telespettatori un Natale divertente e magico. La prima grande novità è per Masha e Orso, il cartone più amato dai bambini e dalle famiglie. Dal 23 al 31 dicembre il canale 602 di Sky, diventerà Masha e Orso Channel, un pop-up channel tutto dedicato alle avventure dei due tra i personaggi più amati dai più piccoli. I bambini potranno rivedere le tre stagioni della serie animata e gli spin off Storie di paura di Masha, I racconti di Masha e Le canzoni di Masha.

Foto De Agostini