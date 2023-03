Achille Lauro nell’Aula dell’Assemblea Generale Onu: «Credo nei giovani, possono cambiare il mondo»

Quella di domenica 19 marzo sarà una giornata che Achille Lauro ricorderà a lungo. L’artista, infatti, è volato a New York per intervenire nell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del Palazzo di Vetro. L’occasione è stata l’iniziativa Gcmun Talks dal titolo “Le arti per la cittadinanza globale” per la quale Lauro ha tenuto uno speech davanti a una platea di studenti internazionali. «È stato un grande onore per me varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell’Onu – ha dichiarato l’artista – e poter parlare di musica come forma d’arte che unisce i popoli di fronte a studenti provenienti da tutto il mondo. Sono enormemente fiero del progetto che ho portato avanti nelle scuole italiane (Achille Lauro nelle Scuole, ndr)». E ancora: «Spero veramente che a tutti i ragazzi sia rimasto qualcosa dentro. Io credo moltissimo nei giovani e so che possono veramente cambiare il mondo, è anche grazie a loro che sono arrivato fino a qui».

Credits ufficio stampa