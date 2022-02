Addio a Monica Vitti: 5 curiosità per ricordare e celebrare la straordinaria attrice

Monica Vitti se ne è andata; si è spenta nella sua casa a romana all'età di 90 anni. Lontana dalle scene oramai da tempo a causa di una malattia degenerativa, l'attrice rimarrà nei cuori di molti per le straordinarie interpretazioni che ci ha regalato in 40 anni di carriera e che le sono valse numeri premi tra cui 5 David di Donatello, 3 Nastri d'Argento, 12 Globi d'Oro, 1 Leone d'Oro e 1 Orso d'Argento alla Berlinale. La ricordiamo con 5 curiosità che forse non sapete.

