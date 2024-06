Adriano Celentano, sei album iconici in versione Greenyl: il teaser con l’intelligenza artificiale

Ecologia e inquinamento, impegno contro l’indifferenza e la discriminazione, lotta contro il materialismo della società consumistica. Sono questi alcuni dei temi sempre attuali che hanno caratterizzato la discografia di Adriano Celentano. Per questo, Universal Music Italia ha deciso di avviare un’importante campagna pubblicando, da venerdì 7 giugno, in Greenyl alcuni dei capolavori del Molleggiato. Sei album disponibili in vinile green e in edizione limitata tra i più iconici e significativi del repertorio di Celentano e dove l’artista già affrontava ante litteram gli argomenti chiave del nuovo millennio. Ad accompagnare il lancio è uno speciale video teaser in cui la celebre copertina de “Il ragazzo della via Gluck” prende vita grazie all’intelligenza artificiale.

Immagini da ufficio stampa