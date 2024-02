Affari Tuoi, Amadeus al pacchista: «Visto che sei un bel ragazzo...»

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, domenica 4 febbraio 2024, Amadeus ha rivolto una domanda inaspettata a Giovanni, il “pacchista” della Puglia, ormai tra i veterani del gioco. Inutile dire che il momento ha generato il giubilo sia tra il pubblico in studio che tra i telespettatori che seguono il game show di Rai Uno da casa, soprattutto perché quella del conduttore è stata una domanda molto personale, alla quale sicuramente Giovanni non si aspettava di dover rispondere. Ma cosa gli avrà mai chiesto Amadeus? E perché mai la questione ha rapidamente fatto il giro del web? Andiamo a scoprirlo insieme.

