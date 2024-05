Affari Tuoi, Amadeus cade di nuovo nel tranello del dottore: l'errore commesso nel finale di puntata

Nella puntata del 30 maggio di Affari Tuoi, il dottore orchestra un nuovo scherzo ad Amadeus: il conduttore sbaglia clamorosamente ancora una volta. La celebre voce telefonica del game show di Rai Uno ha colto infatti l’occasione per fare un'ultima (o forse no) burla al buon Amedeo, che tra qualche giorno lascerà sia la trasmissione che la Rai. L’episodio è stato davvero esilarante e ha fatto ridere tutti i presenti in studio, soprattutto perché Amadeus, convinto di avere la situazione sotto controllo, è caduto ancora una volta sotto i colpi dell'astuzia del dottore, sbagliando completamente ad interpretare il finale della partita. Ma di che sbaglio si tratterà mai? Cosa ha detto il presentatore e perché era completamente fuori luogo?

