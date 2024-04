Affari Tuoi, il momento in cui «è caduto il dottore». Cosa è successo durante i saluti di Amadeus

Nella puntata di Affari Tuoi del 1° aprile, il popolare programma di Rai Uno ha visto andare in onda un momento inaspettato durante i saluti finali da parte di Amadeus. Mentre salutava la concorrente Silvia – proveniente da Legnano e rappresentante della Lombardia, in gioco insieme al papà Pietro – e ne festeggiava la vittoria, Ama ha rischiato di cadere all’interno dello stesso studio ma, ancora più sorprendente, è stato il fatto che, in un'improbabile coincidenza, durante questo incidente anche il dottore di Affari Tuoi è effettivamente caduto. Curiosi di scoprire come è successo? Non ci resta che andare a vederlo insieme. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB