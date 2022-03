Airbeat One Festival 2022, l’evento che riunisce i dj più amati: lineup e biglietti

Gli amanti della musica tutta da ballare non possono perdere l’appuntamento con l’Airbeat One Festival. L’evento, giunto alla 19° edizione, si terrà dal 6 al 10 luglio presso l’aeroporto di Neustadt-Glewe di Meclemburgo-Pomerania, in Germania. La location per l’occasione si trasformerà in un village tutto italiano con spettacolo pirotecnico di luci bianche, rosse e verdi. 6 i palchi: Maistage, Arena, Terminal, Gladiator, Maincircus e Second Stage.

Foto Airbeat One, Shutterstock; music Elevate from Bensound.com