Aka 7even & Robledo pubblicano Loca in spagnolo: «Un brano caldo e travolgente»

A pochi mesi dall’esperienza di Amici 20, il giovane talento Aka 7even mette a segno la sua prima collaborazione internazionale. La hit estiva Loca, infatti, si veste di nuovo grazie alla versione in spagnolo insieme a Robledo, in uscita venerdì 27 agosto. «Loca rappresenta la storia di due ragazzi, trasformata poi col remix in due coppie, che si incontrano casualmente – spiega Aka 7even – Io, Robledo e il team abbiamo voluto sbizzarrirci dando al pezzo l’immagine di una storia calda, ma alquanto divertente. Tutto ciò nella lingua spagnola che rende il brano ancora più caldo e travolgente». Il madrileno, che sta spopolando con il brano XQ te vas?, aggiunge: «Loca è una canzone che ci fa ballare. E il videoclip rappresenta ciò che potrebbe perfettamente accadere ovunque se la ascolti: festa, follia e felicità».

