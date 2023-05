Al Bano e il divorzio da Romina Power: «Fumava canne tutto il giorno. Era irriconoscibile»

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno vissuto una storia d'amore durata 30 anni. Tuttavia, nel 1999 hanno annunciato la loro separazione e nel 2012 hanno ufficializzato il divorzio. Ma cosa ha causato la rottura di questa celebre coppia? Sembra che la crisi sia stata causata da un cambiamento di Romina Power, probabilmente legato alla scomparsa della loro figlia Ylenia. Secondo Al Bano, da quel momento la sua ex moglie era diventata irriconoscibile: non aveva più passione per la vita ed era felice solo dopo aver fumato marijuana, ma quando l'effetto svaniva tornava a essere triste e piangere. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, il cantante di «È la mia vita» ha anche ricordato l'inizio della loro relazione. La loro storia d'amore è iniziata nel 1969, nessuno sapeva ancora nulla...

