Al Jova Beach Party c’è anche Azzurra, fumetto per promuovere pratiche a difesa dell’ambiente

Manca sempre meno alla partenza del Jova Beach Party 2022, il progetto live estivo che porterà Jovanotti sulle spiagge italiane. Ma lo show, come Lorenzo ha più volte sostenuto, sarà anche l’occasione per sensibilizzare al rispetto ambientale. E tra i destinatari del messaggio green ci sono giovani e giovanissimi, che possono mettere in atto pratiche sostenibili per un futuro migliore. Proprio per raggiungere la Gen-Z (ma non solo) arriva Azzurra, protagonista di un fumetto inedito che dà voce a un’intera generazione. Azzurra avrà, nelle prossime settimane, un palcoscenico speciale, quello del Jova Beach Party che seguirà in ogni sua tappa. La redazione di A2A Fonti Attendibili sarà presente con il progetto Rispettare Energia, Acqua e Ambiente

Foto F. Prandoni da ufficio stampa; music Perception from Bensound.com