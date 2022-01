Alessandra Amoroso conduttrice di sette prime serate della Suite 102.5 aspettando San Siro

Alessandra Amoroso si prepara al concerto a San Siro del prossimo 13 luglio con 7 appuntamenti speciali in radiovisione. La cantante, infatti, diventa conduttrice, il 13 di ogni mese, della Suite di 102.5. «Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d’ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio quando noi apriremo le porte di questo mio primo concerto a San Siro. Sarà il mio duecentesimo concerto. Sarà meraviglioso», racconta Alessandra Amoroso in radiovisione su Rtl 102.5.

Foto Kikapress; music Dreams from Bensound.com