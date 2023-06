Alessandro Gassmann perché ha cambiato il cognome? La curiosità che in pochi conoscono sull'attore

Gasmann è un cognome molto conosciuto dato che rimanda a due attori molto noti: Vittorio e Alessandro. In origine il cognome aveva due n ma nel corso degli anni una è andata perduta per poi essere ritrovata. Fu il padre del giovane attore a toglierla per motivi legati alla storia e fu Alessandro a volerla reinserire per dare un esempio anche per le altre persone per quanto riguarda i diritti umani. Oggi, quindi, viene utilizzato il cognome Gassmann.

Foto Kikapress; music Korben