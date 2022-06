«Alexa on the Beach», si balla sulle spiagge d’Italia con le hit dell’estate

Con l’avvio della stagione più calda, anche Alexa annuncia il tour sulle spiagge del Belpaese al via il 25 giugno. Quattro appuntamenti in altrettante località balneari dalle Marche alla Liguria passando per Lazio e Toscana. «Alexa on the Beach” – questo il titolo della torunée itinerante – toccherà, infatti, gli stabilimenti Medusa Beach (San Benedetto del Tronto), Gilda On The Beach (Fregene), Playa Paraíso (Orbetello), e Bagni Sirena (Santa Margherita Ligure). Durante ogni giornata, Alexa coinvolgerà i bagnanti con una serie di sorprese per le quali la parola, o frase, d’ordine è solo una. Pronunciando “Alexa, accendi l’estate!”, l’assistente vocale riprodurrà le hit del momento da Amazon Music.

Grafica da ufficio stampa; music Perception from Bensound.com