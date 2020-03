«Ali di Luna», il nuovo singolo di Sal da Vinci in anteprima

Arte e solidarietà si sposano in occasione del videoclip “Ali di luna” inedito brano musicale di Sal Da Vinci, testo di Ciro Villano musiche di Sal Da Vinci, che fa parte della colonna sonora del film in uscita il prossimo 2 aprile “Ammen”, prodotto da Green Film. Il video è diretto da Ciro Villano, protagonisti sono i ragazzi diversamente abili della onlus La Bottega dei Semplici Pensieri, con sede a Quarto, che si occupa di formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro per persone con sindrome di down o con deficit intellettivi. Questi speciali attori e cantanti hanno partecipato al video realizzato sul palcoscenico del teatro Lendi con Fatima Trotta, Francesco Da Vinci, Enzo Fischetti, Daniela Cenciotti, Ettore Massa, Federica Celio, i ragazzi della Cilea Academy, Roberto Del Giudice, che sarà tra i protagonisti del film di Villano, insieme a Maurizio Mattioli, Davide Marotta, Ivan Boragine, Gianni Parisi, Elisabetta Gregoraci, Simone Schettino e tanti altri.









«Con “Ali di luna” - spiega Villano - ho realizzato un sogno messo nel cassetto tanti anni fa quando un ragazzo affetto da sindrome di down che era venuto a vedermi a teatro mi abbracciò così forte e con un trasporto tale che non avevo mai sentito prima. Pensai “ecco perché li chiamano speciali” perché amano in un modo fuori dal normale. Da allora ho cercato il modo di ricambiare quell'affetto con un gesto speciale... Ali di luna è un abbraccio d'amore. Null'altro. Un abbraccio sincero e speciale a chi di abbracci ne dà tanti e ne riceve troppo pochi».



Orgoglioso di aver preso parte, come autore e voce, all'iniziativa Sal Da Vinci, da sempre vicino a progetti di solidarietà: «Provo grande affetto e soprattutto grande stima verso queste anime bianche, che considero anime nobili, e ho realizzato questo brano e preso parte a questo progetto con grande orgoglio. Non amo parlare di azioni benefiche perché il bene si fa e non lo si mostra, ma se le mia presenza può essere una cassa di risonanza per dare la luce che meritano, a questi ragazzi, sono felicissimo di aver donato la mia voce». © RIPRODUZIONE RISERVATA