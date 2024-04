Amadeus, quanto guadagnerà sul Nove? La cifra a sei zeri (in soli 3 anni)

Sta facendo discutere il fatto che Amadeus possa dire addio alla Rai per passare sul Nove, ma c'è una domanda latente che sta accompagnando questo annuncio, in attesa che arrivi la sua ufficialità: quanto guadagnerà il conduttore con il passaggio dalla tv pubblica al gruppo Discovery? Sembra che la WBD (Warner Bros Discovery) abbia infatti pronto un bellissimo assegno per il direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo. Ma a quanto ammonta? In rete le speculazioni sono tantissime e non ci resta che andare a scoprire quello che dicono. Ad ogni modo, quello che è certo, è che si tratta di un'offerta economica a sei zeri. E non può essere altrimenti per colui che, in Rai, è stato soprannominato mister Trenta Milioni grazie agli incassi pubblicitari che ha portato in dote all'azienda con Sanremo.

Foto Shutterstock, Kikapress; musica Korben